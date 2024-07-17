Выезд мужчин за границу с 17 июля: какие документы нужны и при каких условиях могут не выпустить

С 17 июля в Украине изменились правила пересечения границы. Отныне военнообязанные мужчины должны иметь военно-учетный документ для того, чтобы пересечь границу.

Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер ГПСУ Андрей Демченко. Он также объяснил, в каких случаях мужчин могут не выпустить за границу, передает 24 Канал.

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Какие документы нужны для пересечения границы

Демченко рассказал, что с 00:00 17 июля у всех граждан в возрасте от 18 до 60 лет проверяют наличие военно-учетного документа. До этого такое условие было только для отдельных категорий граждан, а отныне – это касается всех мужчин, которые имеют основания на пересечение границы.

Сейчас категории лиц, которые могут пересекать границу, не менялись, однако все они должны иметь военно-учетный документ. Он может быть как в бумажном, так и в электронном виде.

В то же время, если военнообязанный не имеет такого документа, то ему будет отказано в выезде за границу. Кроме того, если пограничники увидят в системе "Оберег", что лицо находится в розыске, то на место будут вызывать полицию, которая доставит военнообязанного в ТЦК и СП.

Отдельно хочу подчеркнуть, что те мужчины, которые подпадают под категорию пропуска и имеют право для пересечения границы из-за отсрочки или непригодности к военной службе по состоянию здоровья, обязательно должны иметь в своих военно-учетных документах эти отметки или в бумажной форме, или в электронном формате,

– подчеркнул Демченко.

Если же таких отметок не будет в военно-учетных документах, то человек также получит отказ в пересечении границы. Если у пограничников будут возникать сомнения, что документы действительны, то эту информацию также будут проверять через системы.

С начала суток и до 7 утра на границе не отмечали каких-то ситуаций, которые бы затрудняли выезд из страны. Большинство военнообязанных имели с собой военно-учетные документы, однако около 40 человек получили отказ в пересечении границы. Должны иметь военно-учетные документы и водители международных перевозок.