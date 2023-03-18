На границе с Венгрией задержали мужчину, одолжившего у друга ребенка, чтобы выехать за границу

На границе с Венгрией пограничники задержали "многодетного отца". Мужчина буквально "одолжил" третьего ребенка для выезда за пределы страны.

20-летний мужчина пытался пересечь границу с Венгрией с тремя детьми. Однако один ребенок оказался отнюдь не его.

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В Госпогранслужбе рассказали подробности инцидента

Во время пересечения границы с Венгрией мужчина предоставил для проверки три свидетельства о рождении детей. Однако, к удивлению пограничников, одно из свидетельств принадлежало ребенку из другой семьи.

Оказалось, что одно из свидетельств принадлежит ребенку его товарища, оказавшемуся его полным тезкой,

– рассказали пограничники.

Выпускают ли за границу юношей 15 – 18 лет

Сетью распространяется документ о том, что ГНСУ якобы ограничивает выезд за границу юношам от 15 до 18 лет. Однако документ фейковый, как и сама информация.

Стоит отметить, что сам "документ" содержит значительное количество ошибок, в частности русизмы,

– добавили в ГНСУ.