20-річний чоловік намагався перетнути кордон з Угорщиною з трьома дітьми. Проте одна дитина виявилась аж ніяк не його.
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У Держприкордонслужбі розповіли подробиці інциденту
Під час перетину кордону з Угорщиною чоловік надав для перевірки три свідоцтва про народження дітей. Проте, на превеликий подив прикордонників, одне зі свідоцтв належало дитині з іншої сім'ї.
Виявилося, що одне зі свідоцтв належить дитині його товариша, який виявився його повним тезкою,
– розповіли прикордонники.
Чи випускають за кордон юнаків 15 – 18 років
Мережею шириться документ про те, ДПСУ нібито обмежує виїзд за кордон юнакам від 15 до 18 років. Проте документ фейковий, як і сама інформація.
Варто зазначити, що сам "документ" містить значну кількість помилок, зокрема – русизми,
– додали в ДПСУ.