Время пересечения границы с Польшей, Венгрией и Словакией может увеличиться: какая причина

Во время пересечения границы Украины с Польшей, Словакией и Венгрией 7 марта могут возникнуть проблемы. Время на оформление выезда может занять больше времени, чем обычно.

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, пишет 24 Канал. Проблемы при пересечении границы возможны в период между 08:00 и 22:00.

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7 марта будут обновляться информационные системы

Демченко сообщил, что, по информации партнеров от стран-партнеров из ЕС, 7 марта будут обновляться информационные системы, позволяющие обеспечивать пограничный контроль.

Партнеры предупредили, что могут возникнуть трудности, но это не обязательно. "Это будет зависеть от того, как проходит обновление информационных систем", – сказал представитель ГПСУ.

Следовательно, Госпогранслужба советует гражданам учесть эту информацию, по возможности избежать пересечения границы или понимать, что время оформления может увеличиться.

Демченко сообщил, что партнеры заверили, что будут делать все, чтобы трудности не возникали.

По имеющейся информации, как сказал спикер ГПСУ, пограничники Румынии проводили соответствующие работы ночью. Это заняло несколько десятков минут, чтобы посмотреть, как обновляются информационные системы.

Также Демченко призвал не паниковать, ведь пассажиропоток пока ниже, чем был в январе. В частности, в феврале пассажиропоток снизился на 14%. Пока очередей на выезд из Украины нет.