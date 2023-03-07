Про це в ефірі телемарафону заявив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко, пише 24 Канал. Проблеми під час перетину кордону можливі у період між 08:00 та 22:00.

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7 березня будуть оновлюватися інформаційні системи

Демченко повідомив, що, за інформацією партнерів від країн-партнерів з ЄС, 7 березня будуть оновлюватися інформаційні системи, які дозволяють забезпечувати прикордонний контроль.

Партнери попередили, що можуть виникати труднощі, однак це не обов'язково. "Це буде залежати від того, як проходить оновлення інформаційних систем", – сказав речник ДПСУ.

Відтак, Держприкордонслужба радить громадянам врахувати цю інформацію, за можливості уникнути перетину кордону або розуміти, що час оформлення може збільшитися.

Демченко повідомив, що партнери запевнили, що робитимуть все, щоб труднощі не виникали.

За наявною інформацією, як сказав речник ДПСУ, прикордонники Румунії проводили відповідні роботи вночі. Це зайняло кілька десятків хвилин, щоб подивитися, як оновлюються інформаційні системи.

Також Демченко закликав не панікувати, адже наразі пасажиропотік нижчий, аніж був у січні. Зокрема, у лютому пасажиропотік знизився на 14%. Наразі черг на виїзд з України немає.

Зазначимо, що за добу 6 березня кордон України перетнули 60 тисяч осіб і 16 тисяч автомобілів. Крім того, оформлено 49 вантажівок з гуманітарною допомогою. З України виїхали 28 тисяч осіб, з яких 17 тисяч перетнули кордон Польщі. Натомість в Україну в'їхали 32 тисячі осіб, з яких 29 тисяч – українці.