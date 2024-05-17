В период действия военного положения или проведения мобилизации граждане Украины мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ вместе с документом, удостоверяющим личность.

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Уточнение от ГПСУ

Госпогранслужба опубликовала объяснения относительно категорий граждан, которые подлежат обязательной и необязательной проверке.

Обязательная проверка военно-учетных документов касается:

забронированных на период мобилизации и на военное время;

признанных в соответствии с заключением ВВК непригодными к военной службе по состоянию здоровья;

на содержании которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет;

которые самостоятельно воспитывают ребенка;

имеющих ребенка (детей) в возрасте до 18 лет и мужа (жену), который (которая) проходит военную службу;

другие категории лиц, определенные законом "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Необязательной проверке военно-учетных документов подлежат:

лица с инвалидностью;

те, которые сопровождают лиц с инвалидностью и детей с инвалидностью;

водители, осуществляющие перевозки медицинских грузов и гуманитарной помощи, осуществляющие международные перевозки грузов и пассажиров;

определенные лица по отдельным должностям и государственной службы;

работники предприятий железнодорожного транспорта и относящиеся к морской и авиационной отрасли.

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