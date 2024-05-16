В ведомстве отметили, что пропускная способность ТЦК и СП зависит от города и количества работников. Киевские военкоматы могут принять примерно 50 – 70 человек в день. С 18 мая также по новому закону меняются правила воинского учета.

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Почему ТЦК не способны пропускать больше людей

Начиная с 18 мая, все военнообязанные украинцы должны обновить свои данные – телефон, электронную почту при наличии и фактическое место жительства. По новому закону о мобилизации на это дадут 60 дней.

Обновить данные можно будет тремя способами:

  • непосредственно в ТЦК,
  • в центре предоставления административных услуг (ЦПАУ)
  • в электронном кабинете.

Впрочем, основная нагрузка пока ложится именно на военкоматы. ЦНАПы до сих пор не получили доступ, а их администраторы не прошли обучение. Электронный кабинет в оборонном ведомстве обещают запустить только после 18 мая.

Новые правила мобилизации

  • По новому закону обязанности бизнеса по оповестке военнообязанных работников законодательно уточнят. В то же время уже известно, что кроме воинского учета, будет ряд других обязательств. В частности, новый закон об усилении мобилизации законодательно закрепляет такое понятие как оповещение.
  • С принятием нового закона о мобилизации предприятия должны будут обеспечивать оповещение, что включает вручение повесток. При чем, за не врученную повестку будет административная ответственность для предприятия.
  • Кроме того, через 5 дней после того, как человек не явился в ТЦК и СП, выдается "требование по выполнению обязанности военнообязанного". Если гражданин игнорирует его, ТЦК будет обращаться в суд, который может принять решение о временном ограничении права управления транспортным средством. Однако, после обновления данных военнообязанный сможет снова пользоваться авто.
  • Также, по словам спикера Минобороны Дмитрия Лазуткина, в Украине отсутствует норма, что брошенная в почтовый ящик повестка считается врученной.