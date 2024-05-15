В частности, новый закон об усилении мобилизации законодательно закрепляет такое понятие как оповещение. Юрист Наталья Мамченко подробнее рассказала об изменениях для бизнеса.

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Сразу объясним, что оповещение – это доведение сигналов и сообщений (директив, распоряжений) в органы военного управления, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, предприятий, учреждений, организаций и населения об объявлении мобилизации, вызов граждан в ТЦК, а также вручение (отправка) повесток гражданам.

Вручение повесток

С принятием нового закона о мобилизации, предприятия должны будут обеспечивать "оповещение", что включает вручение повесток. Также указано, что предусматриваются "организационно-технические мероприятия", но не конкретизируют пока, какие именно это меры будут. Очевидно, этот вопрос в ближайшее время определит правительство.

Также дается определение понятию система воинского учета, которое фактически определяет, кто должен быть организатором воинского учета на предприятии, кто его должен вести, а кто является "объектом" этого учета.

То есть, новый закон о мобилизации законодательно закрепит понятие оповещения, которое будет включать в себя вызов граждан в ТЦК, а также вручение повесток.

Так, соответствии с законом система воинского учета – это совокупность систем воинского учета органов государственной власти, других государственных органов, органов местного самоуправления, ВСУ, других военных формирований, сил гражданской защиты, предприятий, учреждений и организаций, которые структурно состоят из руководителей как организаторов ведения воинского учета, служб персонала (должностных лиц), которые непосредственно ведут воинский учет, объектов воинского учета – призывников, военнообязанных, резервистов и средств автоматизации процессов ведения воинского учета с использованием необходимых баз данных (реестров).

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