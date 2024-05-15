Зокрема, новий закон про посилення мобілізації законодавчо закріплює таке поняття як оповіщення. Юристка Наталія Мамченко детальніше розповіла про зміни для бізнесу.

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Відразу пояснимо, що оповіщення – це доведення сигналів і повідомлень (директив, розпоряджень) до органів військового управління, центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та населення про оголошення мобілізації, виклик громадян до ТЦК, а також вручення (надсилання) повісток громадянам.

Вручення повісток

З ухваленням нового закону про мобілізацію, підприємства повинні будуть забезпечувати "оповіщення", що включає вручення повісток. Також зазначено, що передбачаються "організаційно-технічні заходи", але не конкретизують наразі, які саме це заходи будуть. Вочевидь, це питання найближчим часом визначить уряд.

Також дається визначення поняттю система військового обліку, яке фактично визначає, хто має бути організатором військового обліку на підприємстві, хто його має вести, а хто є "об'єктом" цього обліку.

Тобто, новий закон про мобілізацію законодавчо закріпить поняття оповіщення, яке включатиме у себе виклик громадян до ТЦК, а також вручення повісток.

Так, відповідно до закону система військового обліку – це сукупність систем військового обліку органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування, ЗСУ, інших військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ і організацій, які структурно складаються із керівників як організаторів ведення військового обліку, служб персоналу (посадових осіб), які безпосередньо ведуть військовий облік, об'єктів військового обліку – призовників, військовозобов'язаних, резервістів та засобів автоматизації процесів ведення військового обліку з використанням необхідних баз даних (реєстрів).

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