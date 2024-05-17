У період дії воєнного стану або проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ разом з документом, що посвідчує особу.
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Уточнення від ДПСУ
Держприкордонслужба опублікувала пояснення щодо категорій громадян, котрі підлягають обов'язковій та необовʼязковій перевірці.
Обов'язкова перевірка військово-облікових документів стосується:
- заброньованих на період мобілізації та на воєнний час;
- визнаних відповідно до висновку ВЛК непридатними до військової служби за станом здоров'я;
- на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років;
- які самостійно виховують дитину;
- які мають дитину (дітей) віком до 18 років і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;
- інші категорії осіб, визначені законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".
Необов'язковій перевірці військово-облікових документів підлягають:
- особи з інвалідністю;
- ті, які супроводжують осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
- водії, що здійснюють перевезення медичних вантажів та гуманітарної допомоги, здійснюють міжнародні перевезення вантажів та пасажирів;
- визначені особи за окремими посадами та державної служби;
- працівники підприємств залізничного транспорту і які відносяться до морської та авіаційної галузі.
Мобілізація та оновлення даних: останні новини
- Новий закон про мобілізацію набуде чинності 18 травня 2024 року. Він, зокрема, передбачає обов'язок всіх військовозобов'язаних оновити свої дані протягом 60 днів. Окрім ТЦК, законодавство дозволяє зробити це у ЦНАПі чи електронному кабінеті.
- Так, чоловіки від 18 до 60 років, які стоять на військовому обліку, повинні будуть надати такі дані, як прізвище, ім'я, по батькові та дата народження; адреса проживання; номери телефонів; адреси електронної пошти; місце народження та деякі інші персональні дані. Чоловіки, яких зняли з військового обліку, теж мають оновлювати свої дані, адже вони все ще військовозобов'язані.
- В Міноборони розповіли, що київські військкомати можуть прийняти приблизно 50 – 70 осіб на день. ЦНАПи досі не отримали доступи, а їх адміністратори не пройшли навчання. Електронний кабінет в оборонному відомстві обіцяють запустити 18 травня.