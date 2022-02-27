Пересечение границы и запас продуктов: Садовый с евродепутатами обвгорив помощь Украине
Источник:телеграм Садового
Мэр Львова Андрей Садовый встретился с евродепутатами. Кроме поддержки, которую уже оказывает Украине Европейский союз, обсудили также и другие потребности.
Речь шла о продуктовой помощи. А также о необходимости открывать новые переходы на западных границах.
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Мэр Львова сообщил, что провел встречу с депутатом Европарламента, віцекерівницею группы "Обновить Европу" Каталин Чех и вице-президент Альянса либералов и демократов за Европу Дэниелом Бергом.
Кроме поддержки, которую уже оказывает Украине ЕС, обсудили также:
- Потребность открывать новые переходы на западной границе максимально, где это возможно.
"Сейчас пеший переход занимает от 12 до 36 часов. Автомобилем - несколько суток. В очередях в основном – женщины и дети, поэтому должны сделать все, чтобы ускорить процесс пересечения границы", – отметил Садовый.
- Продуктовую помощь
Многие торговые сети имеют склады недалеко от Киева, поэтому с поставками в пределах Украины могут возникнуть проблемы.
Вместе с тем, как отметил глава города, сейчас во Львове есть запасы продовольствия, но неизвестно на сколько их хватит.
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