Пересечение границы с животными: какие документы нужны

Из-за нападения России на Украину многие граждане отправляются за границу. У многих есть домашние животные, которых не стоит оставлять на произвол судьбы. Как проехать с домашними любимцами за границу и какие документы нужны, рассказали в ЛКП "Лев".

В приюте отметили, что Польша, Венгрия, Словакия и Румыния пропускают животных без документов – соответствующие бумаги можно оформить на границе. Поэтому люди, у которых есть животные, могут не бояться, что их придется оставить.

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А вот в Словацкой и Чешской республиках есть несколько отличий – для животных, приезжающих в страны, существует карантин.

Как провезти животное в Словакию

На всех 4 пограничных точках на линии Словакия – Украина животному не нужно иметь ветеринарной карты, паспорта или карты прививок. Животные, не отвечающие обычным условиям, должны отправиться на карантин, который будет длиться не менее 5 дней.

Выезжающий человек заполняет форму с необходимыми данными на границе, которая передается в государственную ветеринарную администрацию (ŠVPS);

SEPS передаст форму на конкретную станцию, где животное будет помещено на карантин;

Она будет на связи с хозяином и вернет ему животное после карантина;

Организация "Чехословацкая программа кастрации" готова предоставить убежище беспризорным животным.

Как провезти животных за границу / Фото иллюстративное

Как ввезти животное в Чехию

По правилам, собаки, кошки и хорьки имеют право проехать через границу без микрочипов, татуировок и других документов. Все животные должны пройти 10-дневный карантин.

В течение 72 часов животное клинически осматривается частным ветеринаром, чтобы исключить наличие бешенства.

С пятого по десятый день карантина животное повторно осматривают на бешенство. Если у животного нет симптомов бешенства, ему делают прививку не позднее десятого дня карантина и выдают сертификат.

Остальные домашние животные никоим образом не ограничены.

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