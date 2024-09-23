Трогательный вечер: какие мероприятия организуют в Харькове, чтобы поддержать переселенцев

На днях в Гончаренко центре в Харькове провели большое мероприятие для переселенцев. К нему присоединился известный украинский писатель Сергей Жадан вместе со своей группой "Жадан и собаки". Они читали стихи и пели.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко рассказала 24 Каналу, что атмосфера этого мероприятия была пронизана темой пока потерянного дома и надеждой вернуться туда, отстроить его. В городе есть много бесплатных инициатив.

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"Все это было с такой атмосферой, пронизанной о пока временно потерянном доме, о понимании того, что это большая боль, но и большая надежда когда-то вернуться туда, отстроить его, если есть силы", – сказала она.

Инициативы для переселенцев

Как отметила Анна Черненко, есть очень много бесплатных и качественных инициатив для переселенцев, которые сейчас находятся в Харькове. В частности, это обучение, психологическая поддержка.

Кстати, в Гончаренко центре ежемесячно только учатся, я не говорю даже о культурно-социальных мероприятиях, примерно 50 тысяч человек. Сеть центров работает во многих городах, во многих областных центрах,

– подчеркнула корреспондентка.

Сергей Жадан поделился, что его личная боль – это то, что он не может попасть на свою родную Старобельщину в Луганской области, потому что сейчас это временно оккупированные территории. Однако память и любовь дают ему силы смотреть вперед.

"Нас пытаются выселить. Но даже если мы временно не можем у них жить, все равно они где-то находятся с нами рядом, в сердце. Мы за ними, бесспорно, скучаем, сожалеем. Но мне кажется, главное верить в то, что мы туда вернемся", – подчеркнул он.

Переселенка из Чугуевского района Виктория отметила, что на мероприятии ей было невероятно интересно. По ее словам, такие события вдохновляют на дальнейшие действия.

Почти третий год здесь. Потому что когда началась война, мы еще успели сюда приехать. Это очень хороший вечер. Он такой трогательный, о доме. Таких вечеров нужно больше,

– сказала переселенка из Липецкой общины Оксана.