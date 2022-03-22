Переселенцы с Харьковщины передавали россиянам информацию об украинских военных с Виннитчины

Так, пятеро переселенцев с Харьковщины поселились в Гайсинском районе и постоянно были на связи с российскими военными. Полиция Винницкой области задержала диверсионную группу.

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20 марта оперативники областного главка полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали пособников оккупантов,

– говорится в сообщении.

Как известно, диверсанты постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.

У мужчин изъяли компьютерную технику, средства связи и другие приборы для отправки сведений.

Полиция передала задержанных соответствующим спецслужбам.

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