Переселенцы с Харьковщины передавали россиянам информацию об украинских военных с Виннитчины

22 марта 2022 , 11:10
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Источник:

фейсбук полиции Винницкой области

Россия продолжает забрасывать диверсантов в украинский тыл. К сожалению, ими становятся и сами украинцы.

Так, пятеро переселенцев с Харьковщины поселились в Гайсинском районе и постоянно были на связи с российскими военными. Полиция Винницкой области задержала диверсионную группу.

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В Винницкой области задержали диверсионную группу, которая работала на врага

20 марта оперативники областного главка полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали пособников оккупантов,
говорится в сообщении.  

Как известно, диверсанты постоянно были на связи с российскими военными и передавали им собранную информацию.

У мужчин изъяли компьютерную технику, средства связи и другие приборы для отправки сведений.

Полиция передала задержанных соответствующим спецслужбам.

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Автор: Марта Касіянчук