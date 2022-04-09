Переселенцы из Харьковщины и Сумщины активно трудоустраиваются, – председатель Полтавской ОВА
Полтавщина, как и большинство регионов Украины, приняла переселенцев из зоны боевых действий. Сейчас экономика области работает, люди активно трудоустраиваются.
Об этом в эфире 24 канала рассказал глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин. В то же время он сообщил, что в области продолжается посевная.
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Полтавщина – надежный тыл
Дмитрий Лунин заявил, что Полтавщина может быть надежным тылом для областей Украины, в которых продолжаются военные действия.
Каждый день местные власти призывают малый и средний бизнес не паниковать и начинать работать.
"Приехавшие из Харьковщины и Сумщины активно начинают здесь (на Полтавщине – 24 канал) трудоустраиваться или сами работают как предприниматели в малом бизнесе", – сказал Дмитрий Лунин.
По его словам, некоторые украинцы, нашедшие временное убежище на Полтавщине, даже переносят в регион свои небольшие компании и начинают работать на новом месте.
Лунин о ситуации на Полтавщине: смотрите видео