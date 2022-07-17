Как переселенцам получить помощь без регистрации на оккупированных территориях – инструкция

Из-за войны многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома. Государство оказывает помощь таким внутренне перемещенным лицам.

Чтобы получить выплаты на проживание, переселенцы должны иметь статус ВПЛ. Иногда его предоставляют и без официальной регистрации места жительства на временно оккупированных территориях Украины.

К теме Некоторым переселенцам придется вернуть государству выплаты по ВПЛ

Кому предоставляют такой статус

Статус ВПЛ могут получить жители территориальных общин, которые расположены в районах проведения боевых действий, находятся во временной оккупации, окружении или блокировании.

По информации на 14 июля 2022 года в обновленный перечень территориальных общин, которые расположены в районах боевых действий или находятся во временной оккупации, окружении или блокировании, входит 313 территориальных общин 9 областей:

Донецкой – 66 общин;

Харьковской – 51 община;

Днепропетровской – 7 общин;

Луганской – 37 общин;

Запорожской – 54 общины;

Херсонской – 49 общин;

Николаевской – 25 общин;

Сумской – 19 общин;

Черниговской – 5 общин.

Этот перечень согласовало Минобороны на основании предложений соответствующих областных и городских военных администраций. Внутренне перемещенные лица, переехавшие из определенных общин, получат денежную помощь от государства.

В Мининтеграции объяснили, что в случае, когда человек зарегистрирован в одной из указанных областей, но его община отсутствует в этом перечне, то нужно обратиться в свою военную администрацию. Это можно сделать лично или по горячей линии и уточнить информацию.

Статус ВПЛ без регистрации на ТОТ

Если человек эвакуировался и у него есть документы, то статус ВПЛ можно получить сразу после эвакуации. Его документы должны подтверждать, что он живет в этих общинах.

Чтобы получить статус ВПЛ, следует обратиться в органы местного самоуправления или центр предоставления административных услуг.

Чтобы это сделать – необходимо следовать инструкциям

Обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета/центра предоставления админуслуг (в период действия военного положения). Предоставить доказательства, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, из которой осуществляется внутреннее перемещение, на день возникновения обстоятельств, повлекших за собой внутреннее перемещение.

Бывают ситуации, когда у ВПЛ нет документов, подтверждающих то, что оно находилось или живет на временно оккупированных территориях. Тогда доказательством пребывания на временно оккупированных территориях Украины без официальной регистрации места жительства могут быть:

военный билет со сведениями о прохождении военной службы;

трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;

документ, подтверждающий право собственности на движимое/недвижимое имущество;

свидетельство о базовом общем среднем образовании;

аттестат о среднем образовании;

документ о профессионально-техническом образовании;

документ о высшем образовании (научная степень);

справка с места учебы;

медицинские документы;

фотографии, видеозаписи и т.д.

Переселенцы в Украине

С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев вынужденно покинули свои дома. Поэтому поиск жилья стал чрезвычайно важным для них, но есть и те, кто обманывает людей в этом случае. Ирина Верещук призвала не делать этого, ведь люди и так пострадали и испытывают стресс от действий агрессора.

От государства переселенцам выплачивают по 2000 гривен или по 3000 гривен (на детей и лиц с инвалидностью). Общество Красного Креста Украины предоставляет выплаты малообеспеченным семьям, у которых есть соответствующий официальный статус. Оказывают поддержку в размере 2500 гривен на человека. ООН также помогает внутренне перемещенным украинцам. На одного человека выплачивают 2220 гривен в течение трех месяцев. Списки получателей формирует Минсоцполитики.

Как помогают переселенцам во Львове: смотрите видео