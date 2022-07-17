Как переселенцам получить помощь без регистрации на оккупированных территориях – инструкция
Источник:Новое время
Из-за войны многие украинцы вынуждены были покинуть свои дома. Государство оказывает помощь таким внутренне перемещенным лицам.
Чтобы получить выплаты на проживание, переселенцы должны иметь статус ВПЛ. Иногда его предоставляют и без официальной регистрации места жительства на временно оккупированных территориях Украины.
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Кому предоставляют такой статус
Статус ВПЛ могут получить жители территориальных общин, которые расположены в районах проведения боевых действий, находятся во временной оккупации, окружении или блокировании.
По информации на 14 июля 2022 года в обновленный перечень территориальных общин, которые расположены в районах боевых действий или находятся во временной оккупации, окружении или блокировании, входит 313 территориальных общин 9 областей:
- Донецкой – 66 общин;
- Харьковской – 51 община;
- Днепропетровской – 7 общин;
- Луганской – 37 общин;
- Запорожской – 54 общины;
- Херсонской – 49 общин;
- Николаевской – 25 общин;
- Сумской – 19 общин;
- Черниговской – 5 общин.
Этот перечень согласовало Минобороны на основании предложений соответствующих областных и городских военных администраций. Внутренне перемещенные лица, переехавшие из определенных общин, получат денежную помощь от государства.
В Мининтеграции объяснили, что в случае, когда человек зарегистрирован в одной из указанных областей, но его община отсутствует в этом перечне, то нужно обратиться в свою военную администрацию. Это можно сделать лично или по горячей линии и уточнить информацию.
Статус ВПЛ без регистрации на ТОТ
Если человек эвакуировался и у него есть документы, то статус ВПЛ можно получить сразу после эвакуации. Его документы должны подтверждать, что он живет в этих общинах.
Чтобы получить статус ВПЛ, следует обратиться в органы местного самоуправления или центр предоставления административных услуг.
Чтобы это сделать – необходимо следовать инструкциям
- Обратиться в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения или уполномоченного лица исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета/центра предоставления админуслуг (в период действия военного положения).
- Предоставить доказательства, подтверждающие факт проживания на территории административно-территориальной единицы, из которой осуществляется внутреннее перемещение, на день возникновения обстоятельств, повлекших за собой внутреннее перемещение.
Бывают ситуации, когда у ВПЛ нет документов, подтверждающих то, что оно находилось или живет на временно оккупированных территориях. Тогда доказательством пребывания на временно оккупированных территориях Украины без официальной регистрации места жительства могут быть:
- военный билет со сведениями о прохождении военной службы;
- трудовая книжка с записями о трудовой деятельности;
- документ, подтверждающий право собственности на движимое/недвижимое имущество;
- свидетельство о базовом общем среднем образовании;
- аттестат о среднем образовании;
- документ о профессионально-техническом образовании;
- документ о высшем образовании (научная степень);
- справка с места учебы;
- медицинские документы;
- фотографии, видеозаписи и т.д.
Переселенцы в Украине
- С начала полномасштабного вторжения миллионы украинцев вынужденно покинули свои дома. Поэтому поиск жилья стал чрезвычайно важным для них, но есть и те, кто обманывает людей в этом случае. Ирина Верещук призвала не делать этого, ведь люди и так пострадали и испытывают стресс от действий агрессора.
- От государства переселенцам выплачивают по 2000 гривен или по 3000 гривен (на детей и лиц с инвалидностью). Общество Красного Креста Украины предоставляет выплаты малообеспеченным семьям, у которых есть соответствующий официальный статус. Оказывают поддержку в размере 2500 гривен на человека. ООН также помогает внутренне перемещенным украинцам. На одного человека выплачивают 2220 гривен в течение трех месяцев. Списки получателей формирует Минсоцполитики.
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