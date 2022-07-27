Задержки по выплате ВПЛ: в Минсоцполитики объяснили, почему так произошло и как это исправляют

Тысячи переселенцев не смогли получить начисление государственной помощи. Причина – сбой в системе из-за большого количества обращений.

Ранее Ирина Верещук сообщала, что более 200 тысяч внутренне перемещенных лиц не получили обещанных выплат. Многие во время войны оказались без денег.

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Почему задерживают выплаты и что нужно сделать

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович рассказала, что количество людей, которые еще не получили помощь, меньше, но подсчеты могут быть разными. Что касается получения обещанных государством выплат, то их получат все.

Она сообщила, что задержка выплат спровоцирована сбоем в системе. Цифровые инструменты не были рассчитаны на такое количество запросов, поэтому многие запросы просто "повисли".

У Министерства уже есть перечень лиц, которые смогли пройти идентификацию и получить помощь. Кому этого еще не удалось сделать – нужно обратиться в ЦНАП или управление соцзащиты.

Людям нужно показать, что они подавали документы в "Дие" или других цифровых порталах. После этого их данные верифицируются вручную и будут получать выплаты с того числа, которого делали запрос,

– сказала Жолнович.

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