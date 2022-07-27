Раніше Ірина Верещук повідомляла, що понад 200 тисяч внутрішньо переміщених осіб не отримали обіцяних виплат. Багато людей у час війни опинилися без грошей.

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Чому затримують виплати та що потрібно зробити

Міністерка соціальної політики України Оксана Жолнович розповіла, що кількість людей, які ще не отримали допомогою, є меншою, але підрахунки можуть бути різними. Що стосується отримання обіцяних державою виплат, то їх отримають всі.

Вона повідомила, що затримка виплат спровокована збоєм у системі. Цифрові інструменти не були розраховані на таку кількість запитів, тому багато запитів просто "звисли".

Міністерство вже має перелік осіб, які змогли пройти ідентифікацію та отримати допомогу. Кому цього ще не вдалося зробити – потрібно звернутися в ЦНАП або управління соцзахисту.

Людям потрібно показати, що вони подавали документи в "Дії" чи інших цифрових порталах. Після цього їхні дані верифікуються вручну й вони будуть отримувати виплати з того числа, якого робили запит,

– сказала Жолнович.

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