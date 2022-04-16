Переселенцы, разрушенные города, очереди на квартиры: у Зеленского состоялось большое совещание
Источник:телеграм Владимира Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с различными специалистами. Они обсуждали варианты решения тех проблем, которые принесла война в Украине.
На встрече присутствовали представители местной власти, архитекторы и специалисты Мининфраструктуры.
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Зеленский провел совещание
Согласно новой публикации главы государства, они обсуждали вопрос с переселенцами, разрушенными городами, очередями на квартиры, жильем для военных.
Сделаем все возможное, чтобы эти вопросы были решены как можно быстрее,
– говорится в публикации.
Совещание у Зеленского:
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия напала на Украину. Враг встретил здесь яростное сопротивление. Об основных событиях за последние недели читайте по ссылке.
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