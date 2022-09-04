Муж был на "Азовстале", а теперь – в плену, – переселенка из Мариуполя

Российские оккупанты до сих пор держат защитников "Азовстали" в плену. Что с ними и где они неизвестно.

Жена одного из них Оксана Тищенко в рамках проекта СВОИ на 24 канале рассказала о том, как ее муж оборонял "Азовсталь". Россияне забрали у женщины не только мужа, но и дом уже второй раз.

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Он приезжал 10 марта, мы тогда с дочерью в подвале жили. Вышли к нему, он взял какие-то вещи. Все быстро-быстро. Мы попрощались и это был последний раз, когда я его видела,

– говорит женщина.

По ее словам, мужчина тогда ничего не рассказывал. Говорил, что они в укрытии, что с ними все хорошо. Не было интернета, поэтому Оксана не знала, что творится на "Азовстале".

Она вспомнила, что мужчина говорил, чтобы они с дочерью срочно уезжали. Чтобы не оставались, потому что это очень опасно. Говорил, что у них все хорошо.

Муж Оксаны в плену

Женщине удалось выбраться из Мариуполя. С мужем держали связь как могли и она знала, что он жив.

Когда наши военные выходили из "Азовстали", я звонила в Красный Крест. Там мне сказали, что муж в плену. Обещали передать какие-нибудь вещи и фотографии, но ничего не дали. В их часть я тоже звонила. Они говорили, когда муж выходил, их не успели пофотографировать, поэтому не было никаких юридических подтверждений, что он там,

– говорит Оксана.

У ее мужа был статус без вести пропавшего. Женщина дальше звонила в Красный Крест, посылала заявление в Женеву, чтобы они подтвердили, что он в плену. Но ответа не было.

Только месяц назад позвонили из инфоцентра и сказали, что россия подтвердила, что ее муж официально находится у них в плену. Эти данные уже поступили в Украину и его перевели в статус военнопленного. Пока ничего не говорят больше.

В списках погибших после теракта в Еленовке мужа Оксаны не было. Женщина продолжает ждать и верит, что ее муж вернется.

Что известно о наших пленных

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин рассказывал, что командиров защитников Мариуполя могли отправить в москву. По его словам, часть людей находятся на территории россии. Остальные до сих пор на территории колонии в Еленовке. Еще часть людей в Донецком СИЗО. Это те, над кем проводят подготовительные процессы для будущих судов.

Тем временем Украине удалось вернуть домой еще 14 защитников. В пятницу, 2 сентября, состоялся очередной обмен военнопленными между Украиной и россией.

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