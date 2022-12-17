Людям было интересно, – переселенец рассказал, чем особенный кофе из несокрушимого Херсона

Украинцы более 9 месяцев доказывают всему миру свою несокрушимость. Среди них – Константин Дудченко из Херсона, который вместе со своей женой открыл кафе "Простір" во Франковске.

В интервью 24 канала в рамках проекта СВОИ он рассказал, в чем особенность херсонского кофе. Конечно, без арбузов здесь не обошлось.

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В чем особенность херсонского кофе

Херсонский кофе – это кофе, выросший в херсонских арбузах. Есть только одна плантация, где растут арбузы, и где вместо обычных зерен – зерна кофе,

– рассказал Константин.

Ладно-ладно, он просто пошутил. На самом же деле часть зерен приезжает из Бразилии, а другая – из Руанды или Эфиопии. Как рассказал он, прежде всего задачей был качественный кофе на каждый день.

Кроме того, он вместе с женой стремились создать некую аттракцию из Херсона. Чтобы каждый мог привезти домой или передать родственникам в другой город такой сувенир.

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Кофейня переехала из Херсона в Франковск

Заметим, что саму кафе "Простір" супруги открыли в Херсоне в 2019 году. Как говорят они, это инновационное пространство, в котором ценят время людей. Но, к сожалению, война внесла свои коррективы. Свое уютное заведение им пришлось покинуть, спасаясь от вооруженных россиян.

Супруги на следующий же день после полномасштабного вторжения приняли решение уехать из Херсона. В 5-местной машине в шестерых с родителями, тремя собаками и кошкой они уехали. Сначала жили в Кривом Роге, а потом судьба их забросила в Ивано-Франковск.

В этом городе они решили открыть заведение буквально "с нуля". У него не было никаких надежд, но люди приняли их очень тепло. В частности их интересовал тот самый херсонский кофе.

Не могли мы не задать вопрос, связанный с освобождением его родного Херсона. Сначала, признается он, не сразу понял, что это произошло. У мужчины как раз был выходной, когда начали появляться новости, что врага удалось выбить из его родного города.

На радостях Константин купил шампанское и угощал им всех. На следующий день купили еще больше шампанского и устроили вечеринку для всех желающих, добавил он.