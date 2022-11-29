Мы пережили 2014 год и думали, что будет так же, – переселенка из Мариуполя

Переселенка из Мариуполя Елена после вторжения России эвакуировалась из родного города. Она призналась, не ожидала, что будут такие масштабы, хотя войну уже видела в 2014 году.

Елена рассказала, что они оба с мужем были частными предпринимателями, передает 24 канал. У мужчины был свой бизнес, и у женщины – магазин с люстрами. Потом оккупанты забрали все.

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Не думали, что будет, как в 2014

Елена рассказала, что до 24 февраля не думала, что в Мариуполе будет такая война. Надеялись, что врага скоро отобьют, как в 2014 году.

Мы пережили 2014 год – в городе были бои, но наши отразили врага. Мы думали, что сейчас будет так же,

– рассказала женщина.

Помнит, что 23 февраля закрыли свои магазины и пошли домой, а 24-го на работу уже никто не пошел.

Какова была эвакуация в Мариуполе

Женщина отметила, что муж уехал 20 февраля в Гостомель к сестре. Она осталась с детьми и родителями в Мариуполе. Никто не думал, что война начнется. В семью каждый день приходили друзья, которые жили рядом – проверяли, живы ли. Елена вспоминает, с друзьями держались друг за друга. 15 марта они предложили эвакуироваться.

"Благодаря им мы и уехали. Я им очень благодарна за это", – подчеркнула женщина.

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