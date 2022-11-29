Олена розповіла, що вони обоє з чоловіком були приватними підприємцями, передає 24 канал. У чоловіка був свій бізнес, і в жінки – магазин із люстрами. Потім окупанти забрали все.

До речі "Ми жили ніби у 90-х": історія переселенки про окупацію Маріуполя, втрачений бізнес та мрії

Не думали, що буде, як у 2014

Олена розповіла, до 24 лютого не думала, що у Маріуполі буде така війна. Сподівались, що ворога швидко відіб'ють, як у 2014 році.

Ми пережили 2014 рік – у місті були бої, але наші відбили ворога. Ми думали, що зараз буде так само,

– розповіла жінка.

Пригадує, що 23 лютого закрили свої магазини й пішли додому, а 24-го на роботу вже ніхто не пішов.

Якою була евакуація з Маріуполя

Жінка зазначила, що чоловік поїхав 20 лютого в Гостомель до сестри. Вона ж лишилася з дітьми й батьками в Маріуполі. Ніхто не думав, що почнеться війна. До сім'ї щодня приходили друзі, які жили поруч – перевіряли, чи живі. Олена пригадує, з друзями трималися один за одного. 15 березня вони запропонували евакуюватись.

"Завдяки їм ми й виїхали. Я їм дуже вдячна за це", – наголосила жінка.

Дивіться більше – У Маріуполі вибухнуло авто з окупантами: відео