Не могу теперь говорить по-русски, думать, – переселенка из Николаева объяснила, почему речь важна

Украинцы, ранее общавшиеся на русском, сейчас активно переходят на общение исключительно на украинском. Нападение россиян убедило их в том, что ничего хорошего русского не существует.

Из-за нападения российских оккупантов жительница Николаева Елена вместе с дочерью должна была искать новый дом. В интервью проекту СВОИ она рассказала, как полномасштабная агрессия россии изменила ее позицию по языковому вопросу.

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Говорить и думать по-русски уже невозможно

Как рассказала Елена, до 24 февраля она и ее семья были русскоязычными. После полномасштабного вторжения российских оккупантов она с родными делает все для того, чтобы общаться только на украинском.

Понимаю, что не могу теперь говорить по-русски, писать сообщения, думать. Я с ребенком, мужем теперь говорю в повседневной жизни на украинском. Хочу делать и делаю это. Ребенок тоже прислушивается. Ей, конечно, труднее удается, но она старается, – рассказала женщина.

Война россии с Украиной: последние события

российские оккупанты уничтожили собственный вертолет Ка-52. Как сообщили в оперативном командовании "Юг", вражеский вертолет заблудился на местности.

ВСУ удалось нанести невероятно мощный удар по Антоновскому мосту в Херсоне, который очень важен для логистики оккупантов. У врага теперь будут проблемы не только со снабжением, но и возможностью побега.

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