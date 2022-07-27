Через напад російських окупантів мешканка Миколаєва Олена разом з донькою мусила шукати новий дім. В інтерв'ю проєкту СВОЇ вона розповіла, як повномасштабна агресія росії змінила її позицію щодо мовного питання.

Читайте до теми Хотів прожити 112 років, втратив 17 зубів й око: як жив та загинув український воїн "Сакура"

Говорити та думати російською вже неможливо

Як розповіла Олена, до 24 лютого вона та її сім'я були російськомовними. Після повномасштабного вторгнення російських окупантів вона з рідними робить усе для того, щоб спілкуватися лише українською.

Розумію, що не можу тепер говорити російською, писати повідомлення, думати. Я з дитиною, чоловіком тепер розмовляю у повсякденному житті українською. Хочу робити і роблю це. Дитина також прислухається. Їй, звичайно, важче вдається, але вона старається, – розповіла жінка.

Війна росії з Україною: останні події

російські окупанти знищили власний вертоліт Ка-52. Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", ворожий гелікоптер заблукав на місцевості.

ЗСУ вдалося завдати неймовірно потужного удару по Антонівському мосту в Херсоні, який є дуже важливим для логістики окупантів. У ворога тепер будуть проблеми не лише з постачанням, а й можливістю втечі.

Дивіться також – ЗСУ звільнили ще два села у Херсонській області: відео