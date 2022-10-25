"Хотите сделать живую могилу": переселенка из Волновахи рассказала об эвакуации на Укрзализныце
Укрзализныця за время войны спасла миллионы жизней людей, бежавших от российских захватчиков. Среди них – Людмила Бондаренко из Волновахи.
Женщина рассказала 24 каналу в рамках проекта СВОИ свою историю спасения. Дорога спасения была тяжелой от условий психологически-эмоционального состояния. По словам Людмилы, это понимали все пассажиры, даже дети.
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Уезжала Людмила с дочерью на поезде, плацкартный вагон был переполнен людьми.
На боковых полках было по 8 человек, на других – от 12 до 15. И на втором, и на третьем этажах, кто мог залезть и не боялся, то ложились,
– рассказала женщина.
Когда поезд останавливался, проводники, по словам Людмилы, просили выключать телефоны – предупреждали, что это очень опасная зона.
Женщина вспоминает, что многие все равно включали яркие телефоны. Тогда она сказала пассажирам: "Вы понимаете, что из-за вас может погибнуть весь поезд. Вы хотите здесь сделать живую могилу?" Тогда люди уже начинали понемногу осознавать.
Однако, большинство людей все же осознавали опасность. Так, дети, которые ехали в этом вагоне, даже в туалет не хотели ходить. Говорили, что не выйдут, пока не доедут до города. Потому что понимали, что это не просто путешествие.Полный текст интервью с Людмилой Бондаренко читайте по ссылке.
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