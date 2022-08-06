Приятно, что в тяжелое время у людей есть человечность – переселенка из Мариуполя о помощи в Запорожье

Во время войны с россиянами украинцы показали просто невероятную солидарность. Мы сплотились перед опасностью и проявили готовность помочь всем нуждающимся.

Ирина Деревянко работала в Мариупольском государственном университете, вместе с которым после нападения российских оккупантов была вынуждена переезжать в Киев. В интервью проекту СВОИ женщина рассказала о невероятной поддержке, которую получила от украинцев, когда бежала из оккупации.

Читайте на тему Спали под 6 одеялами, – Оксана из Мариуполя о жизни в блокаде и избегании фильтрации

Человечность украинцев

После того как Ирине удалось вырваться из заблокированного Мариуполя, она попала в Запорожье. Приезд в город выдался поздним, поэтому временное жилье ей искали коллеги из университета, которым удалось выехать раньше, и волонтеры.

"Перевозчик, который нас вез, дозвонился в волонтера и она нас поселила в хостел. Я ее увидела впервые где-то через 2 дня. Я с ней пообщалась. Она, госпожа Юля, очень такой открытый человек. Я ей тоже свою историю рассказывала", – рассказала Ирина.

Женщина поражена тем, какой слаженной была работа волонтеров, как они помогали перевозить вещи, искать эвакуационные автобусы, оказывали гуманитарную помощь и полную поддержку, чего бы ни касалась возникающая проблема.

Было очень приятно. Я не знаю, как это передать. Такая искренность, сердечность людей к другим. Не каждый день таких встретишь. И очень приятно, что в такое тяжелое время, у людей есть человечность,

– рассказала Ирина.

Верещук рассказала о ходе эвакуации на Донбассе: видео