Переселенки готовятся праздновать третий Новый год вне дома: фото из шелтера

Украинские военные отбили по меньшей мере шесть штурмов россиян на Харьковском и Купянском направлениях. За неделю представители ОВА эвакуировали 128 человек из Купянского и Боровского районов. В Харькове действуют шелтеры, в которых люди из области живут с начала полномасштабного вторжения.

Корреспондентка из Харькова Анна Черненко в эфире 24 Канала рассказала, что эвакуированных волонтеры в дальнейшем расселяют на более безопасных территориях на западе Украины или помогают переехать за границу.

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В одном из шелтеров Харькова люди до сих пор живут с начала полномасштабного вторжения.

Сажают огород на подоконнике в шелтере

В частности, переселенка из Двуречной Галина Клименко, которая первой заселилась в шелтер, и переселенка из Купянского района Валентина Беседа, которая эвакуировалась на несколько дней позже. Это те регионы области, которые пострадали и сейчас страдают от мощных обстрелов со стороны России.

Они показывают свои маленькие радости – в частности, огород на подоконнике. Кажется, это привычная бытовая картина, но именно так они могут немного разгрузиться. Женщины говорят, что хотели бы засаживать свои клумбы, однако их здания разрушены. Они уже третий Новый год будут встречать в шелтере и ни разу не были дома, – рассказала Анна Черненко.

Переселенки поддерживают друг друга и готовятся к Рождеству и Новому году. Женщины отмечают всем, кто эвакуируется, что на адаптацию нужно время.

Переселенки сажают огород на подоконнике / 24 Канал

Что помогло женщинам наладить свою жизнь

“Они верят, что когда-то вернутся в свои дома. Им обеим за шестьдесят, но они имеют силы, чтобы все это восстанавливать. Главное – дождаться. Они говорят, что для того, чтобы снова улыбаться, понадобится целый год работы с психологом”, – рассказала журналистка.

Психологи приходят в волонтерские организации в шелтеры, чтобы помогать людям, которые вынуждены были покинуть свои дома. Галина и Валентина отмечают, что, хоть это и трудно, адаптироваться возможно.

Валентина потеряла свою четырехкомнатную квартиру в многоэтажке, которая сгорела дотла.

"Еще есть надежда на родительский дом, но там сейчас летят бомбы, и обстрелы очень сильные, поэтому заехать невозможно. Очень скучаем. Брат мне каждый день говорит: "Поехали домой, поехали в село...". Я отвечаю: "Там война, мы не можем туда поехать, потерпи немного. Возможно, война закончится, и мы постепенно будем восстанавливать то, что осталось", – рассказала переселенка из Купянска Валентина Беседа.

Переселенки третий год встречают в шелтере / Фото 24 Канала

Их города до сих пор калечит Россия

Когда женщины въезжали в социальное жилье, оно было повреждено обстрелами. Сейчас его постепенно восстанавливают благодаря волонтерам, фондам и официальным организациям. Окна их квартир были забиты фанерой после обстрелов, но недавно установили новые.

Сначала их окна были забиты фанерой / 24 Канал

"Я хочу сказать, что когда нам поставили это окно, то для нас это было, как телевизор. Знаете, мелочь. Живешь в мирное время и не ценишь солнце, траву, хорошую погоду. Подруга прислала фотографии из дома, но там все разбито. Центр – это просто! У нас новый рынок построили, было так красиво... А теперь больно на это смотреть”, – поделилась переселенка из Двуречной Галина Клименко.

Она добавила, что им помогает то, что она решила жить сегодня и сейчас. Две соседки, которых соединила война, вместе будут праздновать Рождество и Новый год.