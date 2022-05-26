Перешла в стадию истощения, – генсеку НАТО трудно спрогнозировать, когда война закончится

Йенс Столтенберг отметил, что война России против Украины перешла в стадию истощения. Ему сложно спрогнозировать сроки ее истечения.

Генеральный секретарь НАТО убежден, что за 13 недель войны Россия допустила серьезные стратегические просчеты, а Путин не смог осуществить свой замысел о скорейшем захвате украинских территорий. Украина же наоборот доказала свою готовность и способность сопротивляться.

В НАТО договорились воздержаться от поставок некоторых видов оружия Украине, – DPA

Столтенберг считает, что война будет продолжительной

Генсек призвал союзников быть готовыми к тому, что война будет продолжительной. Следовательно, государство будет нуждаться в долгосрочной поддержке. Он назвал это первой задачей Североатлантического союза.

Поэтому я обращаюсь к союзникам с просьбой пополнить запасы. Ибо это все больше и больше война истощение,

– отметил Столтенберг.

Он в очередной раз сказал, что НАТО не является стороной конфликта, но стремится не допустить эскалации. Столтенберг признал, что в Украине видят жертвы среди мирного населения, бомбардировки, разрухи, разрушения городов. Однако он считает, что если все перерастет в полномасштабную войну между НАТО и Россией, это нанесет еще больше вреда.

Какая ситуация на фронте

СМИ писали, что страны-члены НАТО договорились воздержаться от поставок в Украину некоторых видов вооружения. Такая договоренность, мол, является только формальной. Они боятся, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолетов как вступление в войну и принять ответные военные меры.

Полномасштабная война в Украине длится уже 92 дня. Наиболее тяжелые бои идут на Востоке, в частности, в Луганской области. Враг сосредоточил основные усилия на взятии под контроль населенного пункта Лиман и попытках улучшения тактического положения вблизи Северодонецка и Авдеевки.

Да, кафиры хотят закрепиться в районе Северодонецка. Также штурмовали Устиновку, но безуспешно. Также россияне совершали штурмовые действия в районах Красногоровки, Каменки, Авдеевки и Песков тоже успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях проводятся мобилизационные тренировки личного состава вооруженных сил Беларуси. Имеется угроза ракетных и авиационных ударов с этой территории.

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