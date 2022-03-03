Пересядут на повозки: Škoda останавливает свою деятельность в России
Источник:Škoda Auto
Все больше мировых компаний покидают Россию после того, как она вероломно напала на Украину. Среди них немало автомобильных компаний. Так что вскоре россиянам не на чем будет ездить.
Входящая в концерн Volkswagen AG Škoda Auto заявила об остановке своей деятельности на территории России. Там основные производственные мощности были сосредоточены в городе Калуга.
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Таким образом, Škoda стала еще одним автопроизводителем, покинувшим Россию. До этого:
- Ford приостановил выпуск своих автомобилей на заводе в Татарстане.
- BMW прекратил экспорт транспортных средств в Россию, а также остановил сборку автомобилей на калининградском заводе.
- Honda и Mazda остановили поставки своих автомобилей и мотоциклов в РФ.
- General Motors и Harley-Davidson отказались от поставок в Россию.
- Suzuki перестала завозить автомобили и мотоциклы в Россию
- MAN больше не будет экспортировать туда свои грузовики.
- Daimler Truck останавливает сотрудничество с КАМАЗом.
- Завод Hyundai в Санкт-Петербурге приостановил работу.
- О приостановке поставок автомобилей в Россию сообщили концерны, в которые входят марки Mercedes, Citroen, Volkswagen, Audi, Porsche, Volvo и другие.
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Уже в первые дни после российского вторжения в Украину и наложенных на РФ санкций эксперты прогнозировали, что цены на новые автомобили в самой России возрастут на 20% и выше. Причиной стало падение курса рубля.
Россия могла бы надеяться на своего производителя. Вот только у него тоже проблема. АвтоВАЗ приостановит сборку автомобилей Lada на 4 дня в связи с кризисом поставок электронных компонентов.
Таким образом, вскоре в России не будет ни одного нового автомобиля от ведущих автопроизводителей.