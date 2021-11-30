Пересмотр дислокации американских военных предполагает усиление сдерживания России, – Пентагон

В Пентагоне заявили, что одной из задач пересмотренной за последние месяцы глобальной дислокации вооруженных сил США в мире является более эффективное сдерживание России. Это позволит силам НАТО действовать свободнее.

В то же время в Пентагоне подчеркнули, что о новых мерах, нацеленных на выполнение этой задачи, пока не говорится. Соответствующее заявление сделала представительница Минобороны США Мара Карлин.

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В Пентагоне напомнили, что в феврале 2021 года президент США Джо Байден отменил решение предыдущей администрации. Речь идет о выводе 25 тысяч военных Штатов из Германии.

Также глава оборонного ведомства Ллойд Остин весной 2021 года принял решение разместить в Германии командные структуры, функционирование которых обеспечивают 500 военных.

Заявление Пентагона о российских войсках