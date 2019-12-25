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      Пересмотрят ли правила предоставления субсидий: Гончарук расставил все точки над "і"

      7 Читати новину українською
      Алексей Гончарук / Getty Images

      Украинский премьер Алексей Гончарук исключил вероятность того, что действующая власть будет пересматривать правила предоставления субсидий.

      Как заверил он в эфире телеканала "Украина 24", те, кому назначена субсидия в течение этого сезона, ее не потеряют.

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      "У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий", – подчеркнул премьер.

      В то же время Гончарук отметил, тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат.

      Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого,
      – добавил глава правительства.

      В середине октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о проверке (верификации) государственных социальных выплат. В документу говорится, в частности, и о субсидиях. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский его ветировал. Сейчас текст предложений Зеленского с законом отсутствует.

      По словам экономического эксперта Андрея Вингринского, пересмотр (верификацию) льгот надо было начинать еще в 2015 году. Поскольку сейчас был бы уже единый реестр и отработанный алгоритм проверки субсидий.

      Всегда есть злоупотребления. Есть граждане, которые имеют нормальные доходы, но официально безработные. И пользуются случаем. В общем монетизация субсидий меняет систему расчетов. Те, кто злоупотреблял, сейчас отсеются. Есть доступа к счетам граждан, получающих льготы. И будет мониторинг: кому и что предоставлено и сколько,
       заметил он в комментарии 24 каналу.

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      Что предусматривает законопроект о верификации

      Под проверку должны попасть пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Планировалось, что государство будет изучать материальное положение таких граждан, которые получают:

      • пенсию, льготы, субсидии, стипендии;
      • денежную выплату из государственного бюджета;
      • денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.

      Автор законопроекту, глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев объяснял, что если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это яявляется несправедливым. Также несправедливо, если человек умер, а ему продолжают платить пенсию. Поэтому эти факты и планировалось проверять.

      субсидии
      Правила по субсидиям / Инфографика 24 канала

      Что такое субсидия ? Это целевая и раньше безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Гончарук Кабинет Министров Украины Субсидии
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