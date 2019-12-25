Пересмотрят ли правила предоставления субсидий: Гончарук расставил все точки над "і"
Украинский премьер Алексей Гончарук исключил вероятность того, что действующая власть будет пересматривать правила предоставления субсидий.
Как заверил он в эфире телеканала "Украина 24", те, кому назначена субсидия в течение этого сезона, ее не потеряют.
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"У нас есть параметры, по которым человеку могут назначить или не назначить субсидию. Конечно, если человек становится таким, который получает право на оформление субсидий", – подчеркнул премьер.
В то же время Гончарук отметил, тем, кому назначена субсидия, – они гарантированно ее получат.
Нет проблем со средствами государственного бюджета для этого,
– добавил глава правительства.
В середине октября Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о проверке (верификации) государственных социальных выплат. В документу говорится, в частности, и о субсидиях. Впоследствии Президент Украины Владимир Зеленский его ветировал. Сейчас текст предложений Зеленского с законом отсутствует.
По словам экономического эксперта Андрея Вингринского, пересмотр (верификацию) льгот надо было начинать еще в 2015 году. Поскольку сейчас был бы уже единый реестр и отработанный алгоритм проверки субсидий.
Всегда есть злоупотребления. Есть граждане, которые имеют нормальные доходы, но официально безработные. И пользуются случаем. В общем монетизация субсидий меняет систему расчетов. Те, кто злоупотреблял, сейчас отсеются. Есть доступа к счетам граждан, получающих льготы. И будет мониторинг: кому и что предоставлено и сколько,
– заметил он в комментарии 24 каналу.
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Что предусматривает законопроект о верификации
Под проверку должны попасть пенсионеры, субсидианты, студенты, матери-одиночки. Планировалось, что государство будет изучать материальное положение таких граждан, которые получают:
- пенсию, льготы, субсидии, стипендии;
- денежную выплату из государственного бюджета;
- денежную выплату из местного бюджета, Пенсионного фонда или Фонда социального страхования.
Автор законопроекту, глава финансового комитета парламента Данил Гетманцев объяснял, что если человек имеет квартиры в разных городах Украины и на каждую получает субсидии – это яявляется несправедливым. Также несправедливо, если человек умер, а ему продолжают платить пенсию. Поэтому эти факты и планировалось проверять.
Правила по субсидиям / Инфографика 24 канала
Что такое субсидия ? Это целевая и раньше безналичная помощь для семьи на возмещение затрат на оплату коммунальных услуг. Чтобы оформить субсидию, необходимо обратиться в Управление труда и социальной защиты населения по месту регистрации. Для оформления нужно: заявление на получение льгот, паспорт гражданина Украины, декларация о доходах и расходах.