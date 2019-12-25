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      Чи переглядатимуть правила надання субсидій: Гончарук розставив усі крапки над "і"

      813 Читать новость на русском
      Олексій Гончарук / Getty Images

      Український прем'єр Олексій Гончарук виключив імовірність того, що чинна влада переглядатиме правила надання субсидій.

      Як запевнив він у ефірі телеканалу "Україна 24", ті, кому призначено субсидію протягом цього сезону, її не втратять.

      Радимо ознайомитися! Призначення субсидій: кого позбавлять пільг і скільки доведеться платити за комуналку

      "У нас є параметри, за якими людині можуть призначити або не призначити субсидію. Звичайно, якщо людина стає такою, яка отримує право на оформлення субсидій", – підкреслив прем’єр.

      Водночас Гончарук наголосив, тим, кому призначено субсидію, вони гарантовано її отримають.

      Немає проблем з коштами державного бюджету для цього,
      – додав очільник уряду.

      У середині жовтня Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт про перевірку (верифікацію) державних соціальних виплат. У документі мовиться, зокрема, й про субсидії. Згодом Президент України Володимир Зеленський його ветував. Наразі текст пропозицій Зеленського до закону є відсутнім.

      За словами економічного експерта Андрія Вінгрінського, перегляд (верифікацію) пільг треба було розпочинати ще в 2015 році. Оскільки зараз був би вже єдиний реєстр і відпрацьований алгоритм перевірки субсидій.

      Завжди є зловживання. Є громадяни, які мають нормальні доходи, але офіційно безробітні. І користаються нагодою. Загалом монетизація субсидій змінює систему розрахунків. Ті, хто зловживав, зараз відсіються. Є отримання доступу до рахунків громадян, які отримують пільги. І буде моніторинг: кому надано та скільки,
      зауважив він у коментарі 24 каналу.

      До теми! Як зміняться субсидії у 2020 році: пояснення заступника міністра

      Що передбачає законопроєкт про верифікацію

      Під перевірку мають потрапити пенсіонери, субсидіанти, студенти, матері-одиначки. Планувалося, що держава вивчатиме матеріальне становище таких громадян, які отримують:

      • пенсію, пільгу, субсидію, стипендію;
      • грошову виплату з державного бюджету;
      • грошову виплату з місцевого бюджету, Пенсійного фонду або Фонду соціального страхування.

      Автор законопроєкту, голова фінансового комітету парламенту Данило Гетманцев пояснював, що якщо людина має квартири в різних містах України та на кожну отримує субсидії – це є несправедливим. Також несправедливо, якщо людина померла, а їй продовжують платити пенсію. Тож ці факти і планувалося перевіряти.

      субсидії
      Правила щодо субсидій / Інфографіка 24 каналу

      Що таке субсидія? Це цільова та раніше безготівкова допомога для сім'ї на відшкодування витрат за оплату комунальних послуг. Щоб оформити субсидію, необхідно звернутися до Управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації. Для оформлення потрібно: заява на отримання пільг, паспорт громадянина України, декларація про доходи та витрати.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Олексій Гончарук Кабінет Міністрів України Субсидії
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