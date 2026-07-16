Сырский не там, где должен быть, – майор ВСУ честно отреагировал на перестановки в правительстве

Кадровые изменения в оборонном блоке вызвали острую дискуссию, ведь Михаил Федоров только начал проводить реформы, которые военные надеются увидеть завершенными. В то же время в СМИ обсуждают напряженность в отношениях между ним и Главнокомандующим ВСУ Александром Сырским и предполагают, что президент решил не менять командование в сложной ситуации на фронте.

Майор ВСУ и политолог Андрей Ткачук в эфире 24 Канала откровенно оценил возможные перестановки и объяснил, почему, по его мнению, Сырский сейчас занимает не ту должность, на которой должен был бы быть. Он также рассказал, какую реформу нужно усилить, чтобы украинская армия становилась более эффективной.

Перестановки в оборонном руководстве

Вопрос руководства Министерством обороны сейчас связан не только с должностью, но и с реформами, которые запустил Михаил Федоров. Их важно довести до конца, хотя для этого ему нужно больше времени. В то же время в СМИ обсуждают возможные разногласия между Федоровым и Александром Сырским и предполагают, что президент решил не менять главнокомандующего, чтобы не создавать дополнительных рисков для фронта во время передачи полномочий.

Я считаю, что сегодня Сырский не на том месте, где должен быть. Я бы поблагодарил его за то, что он сделал, но сейчас нам нужно двигаться вперед,

– подчеркнул Ткачук.

Такое мнение, по его наблюдениям, разделяет значительная часть военных, ведь в армии накопилось немало вопросов, требующих честного анализа и открытого обсуждения. В то же время в кулуарах и в телеграм-каналах распространялись слова президента о том, что правильным решением было бы уволить двух чиновников, но он не может этого сделать. Для Ткачука это стало сигналом о том, что нынешнее руководство армии не является неизменным.

Мы должны откровенно и честно говорить с обществом. Мы выбрали этот путь не для того, чтобы просто носить мундир и погоны украинской армии, а чтобы бороться за лучшее будущее, демократию и независимость,

– сказал майор ВСУ.

Изменения в военном руководстве он связывает не с личными конфликтами, а с необходимостью продвигать реформы дальше. Речь идет прежде всего о развитии корпусной системы, которая уже демонстрирует свои возможности и требует более сильного управления, артиллерии, штурмовых подразделений и способности действовать на оперативной глубине.

Корпусная реформа в ВСУ

Корпусная система уже демонстрирует, что может работать эффективно, но ее нужно укреплять и наполнять реальными возможностями. Речь идет об управлении на оперативной глубине, артиллерийских соединениях с дивизионами HIMARS и штурмовых полках, которые должны входить в состав корпусов, а не действовать отдельно от них.

Корпуса – это реформа, которую мы должны продвигать дальше. Она дает нам возможность выигрывать на дистанции, и сейчас у нас есть шанс это сделать,

– подчеркнул Ткачук.

Нынешние успехи на фронте стали результатом совместной работы военнослужащих, командования, Министерства обороны и людей, которые помогают проводить изменения в армии. Наибольшая заслуга принадлежит бойцам, которые непосредственно воплощают эти решения и доказывают жизнеспособность новой системы на поле боя.

У нас есть куда двигаться и есть возможность развиваться. Нам нужно это делать, потому что победит тот, кто завтра будет лучше, чем вчера,

– подытожил майор ВСУ.

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