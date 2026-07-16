Майор ЗСУ та політолог Андрій Ткачук в ефірі 24 Каналу відверто оцінив можливі перестановки й пояснив, чому Сирський, на його думку, нині перебуває не на тій посаді, на якій мав би бути. Він також розповів, яку реформу потрібно посилювати, щоб українське військо ставало ефективнішим.

Перестановки в оборонному керівництві

Питання керівництва Міністерством оборони зараз пов'язане не лише з посадою, а й із реформами, які запустив Михайло Федоров. Їх важливо довести до кінця, хоча для цього йому потрібно більше часу. Водночас у медіа обговорюють можливі розбіжності між Федоровим і Олександром Сирським та припускають, що президент вирішив не змінювати головнокомандувача, аби не створювати додаткових ризиків для фронту під час передачі повноважень.

Я вважаю, що сьогодні Сирський не на тому місці, де мав би бути. Я б подякував йому за те, що він зробив, але зараз нам треба рухатися вперед,

– наголосив Ткачук.

Таку думку, за його спостереженнями, поділяє значна частина військових, адже у війську накопичилося чимало питань, які потребують чесного аналізу та відкритого обговорення. Водночас у кулуарах і телеграм-каналах поширювали слова президента про те, що правильним рішенням було б звільнити двох посадовців, але він не може цього зробити. Для Ткачука це стало сигналом, що нинішнє керівництво війська не є незмінним.

Ми маємо відверто і чесно говорити із суспільством. Ми обрали цей шлях не для того, щоб просто носити мундир і погони українського війська, а щоб боротися за краще майбутнє, демократію та незалежність,

– сказав майор ЗСУ.

Зміни у військовому керівництві він пов'язує не з особистими конфліктами, а з потребою рухати реформи далі. Йдеться передусім про розвиток корпусної системи, яка вже показує свої можливості та потребує сильнішого управління, артилерії, штурмових підрозділів і здатності працювати на оперативній глибині.

Корпусна реформа у ЗСУ

Корпусна система вже показує, що може працювати ефективно, але її потрібно посилювати й наповнювати реальними спроможностями. Йдеться про управління на оперативній глибині, артилерійські з'єднання з дивізіонами HIMARS і штурмові полки, які мають входити до складу корпусів, а не діяти окремо від них.

Корпуси - це реформа, яку ми маємо рухати далі. Вона дає нам можливість вигравати на дистанції, і зараз у нас є шанс це зробити,

– наголосив Ткачук.

Нинішні успіхи на фронті стали результатом спільної роботи військовослужбовців, командування, Міністерства оборони та людей, які допомагають проводити зміни у війську. Найбільша заслуга належить бійцям, які безпосередньо втілюють ці рішення та доводять життєздатність нової системи на полі бою.

У нас є куди рухатися і є можливість розвиватися. Нам треба це робити, тому що переможе той, хто завтра буде кращим, ніж учора,

– підсумував майор ЗСУ.

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