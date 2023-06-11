Продолжалась до 20 минут, – Федоров о безумной перестрелке между оккупантами в центре Мелитополя

Во временно оккупированном Мелитополе в Запорожской области россияне начали долгую перестрелку. Важно, что это произошло во время того, как захватчики искали украинских партизан.

В воскресенье, 11 июня, мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал о произошедшей вечером за день до того перестрелке между оккупантами. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на эфир национального телемарафона.

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Как россияне помогают ВСУ

Как отметил мэр, с 20:00, 10 июня россияне обыскивали дома жителей Мелитополя и пытались выявить представителей движения сопротивления оккупации.

Уже около 22:00 началась продолжавшаяся до 20 минут перестрелка между захватчиками. Также было сообщение о поджоге одного из автомобилей вблизи торгового центра города.

Что происходит? Происходит следующее: они друг другу не доверяют и открывают огонь в центре нашего города. Перестрелка продолжалась от 15 до 20 минут. Слышали ее жители трех районов города,

– сказал Федоров.

Кроме того, он констатировал, что для Вооруженных Сил такие инциденты являются очень выгодными, ведь фактически россияне собственноручно уменьшают личный состав своей армии: "Они нам помогают – сами себя перестреляют; это может уменьшить работу ВСУ", – сказал Федоров.

Взрывы на оккупированных территориях

Утром 7 июня в Мелитополе было неспокойно у захваченной оккупантами воинской части. Захватчики, конечно, пытались применять свою дырявую ПВО, однако им она не помогла.

В тот же день в соседнем Токмаке на Запорожье слышали взрывы. По словам Федорова, их было не менее шести.

В то же время депутат Запорожского областного совета Сергей Лышенко вспомнил о взрывах на железной дороге в регионе 3 июня и констатировал, что "хлопок" вызывает немало хлопот для врага.

Во время этого включения мэр Мелитополя не забыл сообщить, что у России все больше раненых бойцов, которых ей уже негде лечить, а также тот факт, что за последнюю неделю в этом регионе активно цвел "хлопок".