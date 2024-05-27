На КПП в Рафахе произошла перестрелка между израильскими и египетскими военными

В понедельник, 27 мая, стало известно, что израильские и египетские силы "обменялись" огнем вблизи Рафаха. Во время перестрелки погиб солдат с египетской стороны.

В ЦАХАЛе заявили, что официальные лица поддерживают связь с Египтом после "инцидента со стрельбой" на границе между сектором Газа и Египтом.

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Детали инцидента

В СМИ сообщают, что сегодня произошла перестрелка между израильскими войсками и египетскими силами вблизи пограничного перехода Рафах.

По данным медиа, в результате инцидента погиб египетский военный. Среди израильских военных потерь нет.

В издании The Jerusalem Post отметили, что источники в ЦАХАЛе заявили, что египетские солдаты стреляли по израильским солдатам, которые открыли огонь в ответ, о чем сообщили в издании Maariv.

В медиа отмечают, что в самом же ЦАХАЛе заявили, что инцидент расследуется и ведется диалог с египтянами.

Несколько часов назад на египетской границе произошел инцидент со стрельбой, (инцидент) расследуется, ведется диалог с египетской стороной,

– говорят военные.

Стрілянина між сторонами в січні: коротко