Об этом сообщил генеральный прокурор Руслан Кравченко.

В чем их подозревают?

По его словам, подозрение предъявлено сотруднику СБУ – его подозревают в превышении служебных полномочий. Также о подозрении сообщили военнослужащему ГУР за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

В настоящее время следователи назначили ряд экспертиз. Они должны установить, как именно участники инцидента применяли оружие, откуда были произведены выстрелы и другие обстоятельства происшествия. Кравченко отметил, что за последние сутки появилось несколько версий произошедшего.

По его словам, они существенно различаются, поэтому следствие должно проверить все заявления и установить реальные обстоятельства инцидента. Отдельно ведется расследование по факту исчезновения военнослужащего РДК, который служит в составе ГУР.

Оно было начато еще 1 сентября. Согласно обнародованной информации, на данный момент следователи устанавливают, что произошло с военнослужащим, кто может быть причастен к его исчезновению, а также мотивы этих людей и маршрут его передвижения.

Напомним, незадолго до этого советник Офиса Президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что президент Владимир Зеленский подчеркнул недопустимость подобных конфликтов между силовыми структурами.