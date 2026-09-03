Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.

У чому їх підозрюють?

За його словами, підозру отримав співробітник СБУ – його підозрюють у перевищенні службових повноважень. Також про підозру повідомили військовослужбовцю ГУР за посягання на життя працівника правоохоронного органу.

Наразі слідчі призначили низку експертиз. Вони мають встановити, як саме учасники інциденту застосовували зброю, звідки були зроблені постріли та інші обставини події. Кравченко зазначив, що за останню добу з'явилося кілька версій того, що сталося.

За його словами, вони суттєво відрізняються, тому слідство має перевірити всі заяви та встановити реальні обставини інциденту. Окремо триває розслідування щодо зникнення військовослужбовця РДК, який служить у складі ГУР.

Його розпочали ще 1 вересня. Згідно з оприлюдненою інформацією, станом на зараз слідчі встановлюють, що сталося з військовим, хто може бути причетний до його зникнення, а також мотиви цих людей і маршрут його переміщення.