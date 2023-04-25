Понесут потери во внутренних разборках, – Жданов о перестрелке окупантов на Луганщине

Не только ВСУ уничтожают оккупантов на территории Украины. Они и сами восполняют свои потери, устраивая друг с другом перестрелки.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал. Драка между вагнеровцами и российскими регулярными войсками переросла в перестрелку.

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Противостояние вагнеровцев и регулярной армии

Жданов отметил, что интересный случай произошел во временно оккупированной Станице Луганской. О том, что между вагнеровцами и регулярной российской армией есть противостояние. Однако теперь, на фоне конфликта, кто же важнее на поле боя, между вагнеровцами и армейцами возникла потасовка, которая переросла в перестрелку.

Есть убитые и раненые с обеих сторон. Для нас это очень хорошая новость, потому что теперь они несут потери еще и во внутренних разборках между собой, между военными и наемниками. Вот такой конфликт в Станице Луганской,

– заметил военный эксперт.

Жданов о перестрелке окупантов на Луганщине: смотрите видео

Проблема с медперсоналом у окупантов

Кроме того, россияне испытывают значительные проблемы с медперсоналом. Его не хватает ни на поле боя, ни в заведениях. Россияне мобилизуют медперсонал у себя в стране и отправляют его в Украину. Однако уже и с этим появились проблемы, потому что медперсонал закончился, или желающих уже нет.

"Оккупанты начали преследовать наших граждан, ранее работавших в этих заведениях. Впрочем, получившие российские паспорта сразу же принудительно отправляются на работу для обеспечения или лечения раненых российских солдат", - подчеркнул Жданов.

Отказаться от этого невозможно, в противном случае можно остаться без работы. На самом же деле вообще попасть в подвал, в пыточные, где людей пытают до увечья или смерти.

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