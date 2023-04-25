Про це розповів військовий експерт Олег Жданов, повідомляє 24 Канал. Бійка між вагнерівцями й російськими регулярними військами переросла в перестрілку.

Цікаво Фрайкори, дивізія СС і "м'ясні атаки": де в історії шукати реальний прототип ПВК "Вагнера"

Протистояння вагнерівців і регулярної армії

Жданов зазначив, що цікавий випадок стався в тимчасово окупованій Станиці Луганській. Про те, що між вагнерівцями та регулярною російською армією є протистояння. Однак тепер, на тлі конфлікту, хто ж важливіший на полі бою, між вагнерівцями й армійцями виникла бійка, яка переросла в перестрілку.

Є вбиті та поранені з обох боків. Для нас це дуже хороша новина, бо тепер вони зазнають втрат ще й у внутрішніх розбірках між собою, між військовими та найманцями. Ось такий конфлікт у Станиці Луганській,

– зауважив військовий експерт.

Жданов про перестрілку окупантів на Луганщині: дивіться відео

Проблема з медперсоналом в окупантів

Крім того, росіяни відчувають значні проблеми з медперсоналом. Його не вистачає ні на полі бою, ні в закладах. Росіяни мобілізують медперсонал у себе в країні й відправляють його в Україну. Однак уже й з цим з'явились проблеми, бо чи медперсонал закінчився, чи охочих уже нема.

"Окупанти почали переслідувати наших громадян, які раніше працювали в цих закладах. Утім ті, хто отримав російські паспорти, одразу ж примусово відправляються на роботу для забезпечення або лікування поранених російських солдатів", – наголосив Жданов.

Відмовитись від цього неможливо, інакше можна залишитись без роботи. Насправді ж узагалі потрапити в підвал, у катівні, де людей катують до каліцтва чи смерті.

Проблеми росіян через війну: останні новини