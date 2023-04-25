Російські ЗМІ повідомляються, що внаслідок падіння вертольота загинула одна людина, пише 24 Канал. Мовиться про пілота Олега Виноградова.

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Вертоліт зник з радарів пізно ввечері

Вертоліт упав поза житловими масивами. Пасажирів на борту вертольота, що впав, не було.

"Один із вертольотів, що обслуговують службу санітарної авіації, упав під час повернення на базу без пасажирів. Пілот загинув на місці", – сказала представниця екстрених служб регіону.

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Повітряне судно належить АТ "Російські вертолітні системи". Пізно ввечері 24 квітня вертоліт зник із радарів. Пілот Олег Виноградов повідомив диспетчеру про захід на посадку, але зник.

Уламки знайшли в районі селища Єрзовка Городищенського району за 5 кілометрів від майданчика "Аеросоюз Волгоград". На борту виявили тіло пілота 1967 року народження.

Слідчі порушили кримінальну справу за порушення правил безпеки повітряного транспорту за фактом падіння вертольота і загибелі пілота у Волгоградській області.

Депутат Верховної Ради Олексій Гончаренко відреагував на падіння вертольота у Волгоградській області Росії. Він звернув увагу на те, що пілот повідомляв диспетчеру про несправність.

Гончаренко натякнув, що падіння вертольота стало наслідком санкцій, які запроваджені щодо Росії через війну проти України. Річ у тім, що санкції обмежили доступ Росії до технологій, зокрема в авіагалузі.

"І таких польотів буде дедалі більше. А росіяни кажуть санкції не діють", – написав Гончаренко.

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