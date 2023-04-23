У Збройних Силах переконані, що не маючи суттєвих досягнень на полі бою, військовослужбовці "другої армії світу" та представники ПВК "Вагнера" все частіше починають з'ясовувати стосунки між собою. Очевидно, у такий спосіб вони намагаються знайти винних у поразках.

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Як росіяни почали вбивати одне одного

Як зазначили в Генштабі, відповідальність за власні тактичні прорахунки та допущені втрати окупанти перекладають один на одного. Разом з тим інколи українським захисникам не доводиться нічого робити, адже загарбники самі вбивають своїх "побратимів".

Нещодавно у населеному пункті Станиця Луганської області відбулася бійка між військовослужбовцями збройних сил Росії та найманцями ПВК "Вагнер", яка переросла у перестрілку. Внаслідок конфлікту є загиблі з обох сторін,

– йдеться в повідомленні.

Шалені втрати та переповнені лікарні

Відомо, що ворожі окупаційні війська продовжують втрачати особовий склад на полі бою – себто тому всі медичні заклади на тимчасово загарбаних територіях просто-таки переповнені пораненими бійцями.

Противник вимушений використовувати навчальні заклади тимчасово окупованих територій у власних цілях. Так, в населеному пункті Містки Луганської області, загарбники облаштували місцеву школу під військовий шпиталь. Там перебуває велика кількість поранених росіян,

– написали в Генштабі.

Також там зазначили, що у всіх медичних закладах ворога існує значний дефіцит медикаментів та перев'язувальних матеріалів.

Яка ситуація на фронті

Найзапекліші бої тривають за Бахмут і Мар'їнку та найдужче противник прагне просунутись на Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Водночас ЗСУ протягом доби вдалось відбити понад 45 атак окупантів на цих ділянках фронту.

На Волинському та Поліському напрямках – без змін. Немає ознак того, що путінські вояки разом з бійцями Лукашенка формують угрупування для наступу з Білорусі.

та напрямках – без змін. Немає ознак того, що путінські вояки разом з бійцями Лукашенка формують угрупування для наступу з Білорусі. На Сіверському та Слобожанському напрямках – напруженою залишається ситуація біля кордону. Росія у районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей тримає певну кількість своїх військ.

та напрямках – напруженою залишається ситуація біля кордону. Росія у районах Брянської, Курської та Бєлгородської областей тримає певну кількість своїх військ. На Запорізькому та Херсонському напрямках окупанти намагаються оборонятися. Тобто будують фортифікаційні споруди та риють окопи.

Також важливо зазначити, що майже на всіх напрямках загарбники обстрілюють населені пункти та не дають спокійно жити звичним українцям.

Власне, протягом доби противник завдав 28 авіаційних ударів та здійснив близько 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях ЗСУ та містах і селах України. Через це є поранені серед цивільного населення, а також зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки.

Зверніть увагу! Є висока ймовірність нанесення ракетних і авіаційних ударів по всій території України.

Успіхи захисників

За останній час авіація Сил оборони завдала серію з 11 ударів по районах зосередження живої сили та військової техніки окупантів. Операція була проведена вдень з точністю та акуратністю. Крім того, Повітряні Сили успішно збили 2 розвідувальних БпЛА противника типу "Мерлін" та 1 "Орлан-10". Це стало відчутним ударом по ворогу та яскравим свідченням можливостей ЗСУ.

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Згадаємо до цієї теми, що станом на 23 квітня українські захисники відправили до Кобзона 186 420 ворожих військових. Лише за минулу добу – 690 окупантів, а також 3 танки, 1 бойову броньовану машину, 5 артилерійських систем та гелікоптер.