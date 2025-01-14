Перевод специалистов Воздушных сил в пехоту: в 114-й бригаде рассказали, какие были бы последствия

Огласку получила информация о планах перевести часть военных Воздушных сил в пехоту, чего обществу удалось предотвратить. В 114-й бригаде рассказали, какие последствия имело бы это решение.

Некоторые специалисты, попавшие в списки на перевод имеют десятки лет стажа, или вообще передают свою специальность от отца к сыну. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника ГЦВС 114-й бригады Руслана Колишенко в эфире "Радио Свобода".

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Какие последствия могло иметь такое решение

Руслан Колишенко говорит, что целью огласки было прежде всего доказать важность Воздушных сил. В пехотных частях специалисты занимали бы должности, в которых не разбираются.

Это обращение – не о том, что мы не готовы выполнять задачи. Это о том, что давайте прислушиваться к людям на местах, быть рациональными и максимально эффективными, потому что нас и так мало,

– подчеркнул он.

Он объясняет, что подготовка боевого самолета к полету это дело рук десятка специалистов, каждый из которых выполняет конкретную функцию и имеет соответствующий багаж знаний.

Распоряжение могло привести к тому, что некоторые воздушные суда вообще не смогли бы больше выполнять задачи.

Огласку подняли именно узкопрофильные специалисты. Они могли десятилетиями приобретать опыт, учиться. Некоторые специальности передавались как семейное дело, то есть опыт накапливался поколениями и передавался дальше.

Если перевод состоялся бы, то это, по словам Колишенко, означало бы существенное уменьшение эффективности Воздушных сил. Силы противовоздушной обороны сбивали бы меньше целей. Украинские самолеты бы иногда не имели возможности подняться в небо. Наконец это, отмечает он, привело бы к общему падению морального духа в подразделениях.