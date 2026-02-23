Российские командиры в Крыму отправляют срочников на фронт подрабатывая документы, – "АТЕШ"
- В Крыму командиры РФ незаконно переводят срочников на контрактную службу с помощью давления, угроз и подделки подписей.
- Партизанское движение "Атеш" сообщает о системной практике перевода срочников на контракт, действующей по всей 810-й бригаде морской пехоты и других подразделениях в Крыму.
Во временно оккупированном Крыму российских срочников незаконно переводят на контрактную службу. Командиры прибегают к давлению, угрозам и даже подделке подписей, чтобы отправить военных в зону боевых действий.
Подобные случаи не единичны и формируют целую систему. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в своем телеграмм-канале.
Что известно о действиях командиров в Крыму?
Агент движения из одной из частей 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцированной на полуострове, заявил о системной практике незаконного перевода срочников на контракт. По его словам, речь идет не о единичных случаях, а об отработанной схеме, действующей по всей бригаде и других подразделениях в Крыму.
Сначала военных пытаются убедить – обещают повышенные выплаты, льготы и "безопасную" службу. Если те отказываются, начинаются угрозы: отправка в штрафные подразделения, в пехоту на передовую или создание невыносимых условий службы. В случае дальнейшего отказа подписи в документах просто подделывают.
Я видел, как старшина ставил подписи сразу за нескольких солдат. Один и тот же почерк во всех бумагах. Об этом они узнали уже тогда, когда получили предписания на отправку в зону боевых действий,
– рассказал агент.
По его данным, только за последние два месяца в одной части таким способом "оформили" более 15 человек. Подобная практика, как утверждают в движении, распространена и в других подразделениях ВС России на полуострове.
Отмечается, что Россия испытывает острый дефицит личного состава, особенно в подразделениях морской пехоты, которые несут значительные потери на передовой. Срочники остаются самой уязвимой категорией военных, которых проще всего заставить к подписанию контракта или оформить документы без их ведома.
Как Россия пытается преодолеть дефицит людей в армии?
В России начали вербовать студентов на военную службу, обещая им тыловую работу на беспилотниках и миллионные выплаты, но на самом деле отправляют на передовую. Студентов заманивают обещаниями легкой службы и высоких гонораров, но после подписания контракта их условия меняются, и они могут быть отправлены на штурмы.
Специально для 24 Канала, эксперты разобрали несколько сценариев, по которым Путин будет пытаться справиться с кадровым дефицитом. Они отметили, что стремительное увеличение потерь на фронте может заставить Путина объявить всеобщую мобилизацию. Однако Кремль пытается любой ценой избежать такого решения, ведь последствия могут быть непредсказуемыми.
Владимир Зеленский ранее отмечал, что в декабре 2025 года Россия потеряла 35 тысяч военных, что является наибольшими потерями россиян за месяц. Украинские дроны значительно повлияли на увеличение потерь российской армии, даже несмотря на то, что россияне ищут способ пополнить свои резервы.