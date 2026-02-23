Российские командиры в Крыму отправляют срочников на фронт подрабатывая документы, – "АТЕШ"

Во временно оккупированном Крыму российских срочников незаконно переводят на контрактную службу. Командиры прибегают к давлению, угрозам и даже подделке подписей, чтобы отправить военных в зону боевых действий.

Подобные случаи не единичны и формируют целую систему. Об этом сообщает партизанское движение "Атеш" в своем телеграмм-канале.

Что известно о действиях командиров в Крыму?

Агент движения из одной из частей 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты, дислоцированной на полуострове, заявил о системной практике незаконного перевода срочников на контракт. По его словам, речь идет не о единичных случаях, а об отработанной схеме, действующей по всей бригаде и других подразделениях в Крыму.

Сначала военных пытаются убедить – обещают повышенные выплаты, льготы и "безопасную" службу. Если те отказываются, начинаются угрозы: отправка в штрафные подразделения, в пехоту на передовую или создание невыносимых условий службы. В случае дальнейшего отказа подписи в документах просто подделывают.

Я видел, как старшина ставил подписи сразу за нескольких солдат. Один и тот же почерк во всех бумагах. Об этом они узнали уже тогда, когда получили предписания на отправку в зону боевых действий,

– рассказал агент.

По его данным, только за последние два месяца в одной части таким способом "оформили" более 15 человек. Подобная практика, как утверждают в движении, распространена и в других подразделениях ВС России на полуострове.

Отмечается, что Россия испытывает острый дефицит личного состава, особенно в подразделениях морской пехоты, которые несут значительные потери на передовой. Срочники остаются самой уязвимой категорией военных, которых проще всего заставить к подписанию контракта или оформить документы без их ведома.

Как Россия пытается преодолеть дефицит людей в армии?