Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство обороны Украины.

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Перевод в Армия+

Так, в Минобороны отмечают, что номер приказа на перевод будет автоматически доступен для военных, которые только подают рапорты. А тем, кто ранее уже получил согласование на перевод, но не имеет информации о формировании соответствующего приказа, нужно обратиться в службу поддержки в разделе "Меню".

За 10 дней работы сервиса 4 500 рапортов на смену места службы подали военные в Армия+. Из них 4 200 уже обработаны Кадровым центром ВСУ, в частности 900 – получили согласование. Благодаря обновлению наши защитники теперь смогут сразу увидеть реквизиты приказа,

- отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко.

Чиновница отмечает, что может показаться, что это незначительное изменение, но наличие номера приказа ускоряет весь процесс перевода без необходимости регулярно уточнять информацию в строевой. Это является еще одним шагом в направлении более человекоцентричного и эффективного украинского войска.