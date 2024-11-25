Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Переведення в Армія+

Так, у Міноборони зазначають, що номер наказу на переведення буде автоматично доступний для військових, які тільки подають рапорти. А тим, хто раніше вже отримав погодження на переведення, але не має інформації про формування відповідного наказу, потрібно звернутись у службу підтримки в розділі "Меню".

За 10 днів роботи сервісу 4 500 рапортів на зміну місця служби подали військові в Армія+. З них 4 200 вже опрацьовані Кадровим центром ЗСУ, зокрема 900 – отримали погодження. Завдяки оновленню наші захисники тепер зможуть одразу побачити реквізити наказу,

— зазначила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко.

Посадовиця зазначає, що може здатися, що це незначна зміна, але наявність номера наказу пришвидшує весь процес переведення без необхідності регулярно уточнювати інформацію в стройовій. Це є ще одним кроком у напрямку більш людиноцентричного та ефективного українського війська.