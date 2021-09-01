Переводчика, который 13 лет назад спас Байдена, оставили в Афганистане, – СМИ
Источник:The Wall Street Journal
Военные США не забрали из Афганистана местного переводчика Мохаммеда. Он в 2008 году помог спасти тогда еще сенатора Джо Байдена, попавшего в снежную бурю.
Мохаммед был переводчиком у военных США. Тогда, в 2008 году, 2 американских вертолета совершили аварийную посадку в Афганистане, поскольку была сильная метель.
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На борту были сенаторы Джо Байден, Джон Керри и Чак Хейгел. Мохаммед с работниками Нацгвардии Аризоны несколько часов по горам добирались до места посадки.
Переводчик в течение 30 часов охранял вертолет и разговаривал по мегафону с местными жителями, чтобы те не подходили близко.
Мохаммед не смог покинуть Афганистан
У Мохаммеда были проблемы с получением американской визы. Дело в том, что он потерял часть нужных документов. Переводчик вместе с семьей пытался покинуть Афганистан через аэропорт Кабула, но военные США сказали, что пропустить его жену и четырех детей. Афганец признается, что теперь боится выходить из дома.
Здравствуйте, господин президент! Спасите меня и мою семью. Не забывайте меня здесь,
– просит Мохаммед.
Реакция Белого дома
Администрация Байдена поблагодарила переводчика за его работу. Белый дом обещает помочь ему.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США вытащит Мохаммеда.
"Мы наградим вас за вашу работу", – сказала Псаки.
Вывод войск США из Афганистана: что известно
- США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года.
- Однако в мае 2021 года Джо Байден заявил о выводе войск из Афганистана.
- Группировка "Талибан" 15 августа объявила о захвате столицы и власти в Афганистане.
- 30 августа Пентагон сообщил о завершении вывода войск США с территории Афганистана. Кабул покинул последний американский военный генерал-майор Крис Донахью.