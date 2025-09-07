Об этом 24 Каналу рассказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск, военнослужащий Иван Тимочко. По его мнению, такие средства выделяют прежде всего для того, чтобы удержать элиты Кремля в сфере влияния диктатора Путина. Все равно это будут государственные заказы у предприятий, которые контролируют местные олигархи.

К теме "Нет ни флота, ни воздушных сил": Марк Рютте спрогнозировал нападение России на одну из стран НАТО

Насколько опасно перевооружение России?

Как отметил Тимочко, есть много вопросов относительно того, сможет ли Россия привлечь технологии, которые находятся за пределами России. Важно, чтобы был серьезный контроль за санкциями, чтобы враг не мог завозить оборудование и запчасти из-за рубежа.

Если Россия будет пытаться максимально технологически себя поднимать, то это серьезная угроза. Многое зависит от контроля за санкциями и какие страны будут готовы продавать России оборудование,

– сказал Тимочко.

В этом контексте враг может пойти даже на всеобщую мобилизацию в России, хотя она повлечет много проблем. Многое зависит от того, готовы ли россияне массово вливаться в российскую армию и какой эффект она повлечет для тамошней экономики.

Путин до сих пор не решился на всеобщую мобилизацию. Но уверен, что разведка работает и опирается на определенные данные. Поэтому в любом случае это не должно стать для нас неожиданностью,

– сказал Тимочко.

Перевооружение России: кратко