Про це 24 Каналу розповів голова Ради резервістів Сухопутних військ, військовослужбовець Іван Тимочко. На його думку, такі кошти виділяють насамперед для того, аби втримати еліти Кремля у сфері впливу диктатора Путіна. Все одно це будуть державні замовлення у підприємств, які контролюють тамтешні олігархи.

Наскільки небезпечне переозброєння Росії?

Як наголосив Тимочко, є багато питань щодо того, чи зможе Росія залучити технології, які перебувають за межами Росії. Важливо, аби був серйозний контроль за санкціями, щоб ворог не міг завозити обладнання та запчастини з-за кордону.

Якщо Росія буде намагатися максимально технологічно себе підіймати, то це серйозна загроза. Багато що залежить від контролю за санкціями та які країни будуть готові продавати Росії обладнання,

– сказав Тимочко.

У цьому контексті ворог може піти навіть на загальну мобілізацію в Росії, хоча вона спричинить багато проблем. Багато що залежить від того, чи готові росіяни масово вливатися в російську армію та який ефект вона спричинить для тамтешньої економіки.

Путін до цього часу не наважився на загальну мобілізацію. Але впевнений, що розвідка працює та опирається на певні дані. Тому в будь-якому випадку це не має стати для нас несподіванкою,

– сказав Тимочко.

